Moeder slachtoffertje monsteroppas: ‘Kon mijn kind niet troosten toen haar ergst mogelijke overkwam’

Update Kettingbot­sing op A1 zorgde hele avond voor megafile richting Apeldoorn

Bij een kettingbotsing op de A1 bij Terschuur is vanmiddag een zwaargewonde gevallen. Bij de aanrijding waren vier voertuigen betrokken. De ravage was zo groot, dat de A1 in de richting van Apeldoorn volledig werd afgesloten. Rond 21.00 uur ging de eerste rijstrook weer open.

17 januari