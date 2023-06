Mogelijke stop op aanpak (altijd drukke) knooppunten bij A1/A30: bezorgde Regio Foodvalley komt met plan

Huisartsen in Harderwijk worstelen met ruimte: ‘Met meer taken is het passen en meten in de praktijk’

Steeds meer huisartsen in Harderwijk kampen met ruimtegebrek. In bestaande praktijken hebben sommigen nauwelijks plek om extra zorg aan patiënten te bieden. ,,Meer taken erbij betekent vaak ook dat je meer ruimte nodig hebt. Daar zijn de huisartsenpraktijken in Harderwijk niet altijd op berekend”, zegt Peter Hollemans van huisartsencoöperatie Medicamus.