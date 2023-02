Motoragent vliegt uit de bocht op de A1: oprit bij Barneveld uren afgesloten

Moskeeën staan op indrukwek­ken­de wijze stil bij slachtof­fers in Turkije en Syrië: ‘Het raakt je, doet pijn’

,,Je wilt helpen, maar je voelt je ook machteloos”, vertelt Amersfoorter Mevlüt Ünye, wiens familie zwaar is getroffen door de vernietigende aardbevingen in het grensgebied van Turkije en Syrië. Moskeeën in het hele land stonden vrijdagmiddag stil bij de ramp. Zo deden dat ook honderden gelovigen op indrukwekkende wijze in de Rahman Moskee in de Amersfoortse wijk Schuilenberg.

10 februari