Niet eten, maar genieten bij Restaurant Bodega De Salentein in Nijkerk

Roep ‘Salentein’ in een gezelschap en de helft weet meteen dat je het over wijn hebt. Argentijnse, karaktervolle wijn met een Nederlands tintje dankzij Mijndert Pon, een van Nederlands succesvolste ondernemers, die in 1997 het project Bodegas Salentein startte in Argentinië. Landgoed De Salentein in Nijkerk biedt naast passie voor wijn, ook Argentijnse passie in de keuken van Restaurant Bodega De Salentein.