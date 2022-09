Nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Nijkerk heet Michiel van Baarsen

Update Boeren vertrokken na derde blokkade bij distribu­tie­cen­trum van Boni in Nijkerk

Het distributiecentrum van Boni Supermarkten in Nijkerk was woensdagavond wederom geblokkeerd. Tientallen trekkers en andere landbouwvoertuigen zorgden ervoor dat de af- en aanvoer van producten een aantal uren niet kon plaatsvinden. Vlak voor 22.30 uur vertrokken de boeren en even later waren alle trekkers weer verdwenen.

