Nieuwe natuur én extra ruimte voor boeren op landgoed in Leusden: ‘Resultaat mag er zijn’

Amersfoort krijgt waarschijn­lijk een internatio­na­le basis­school, maar wat is dat nou precies?

De kans is groot dat Amersfoort komend schooljaar een internationale school heeft. Scholenkoepel KPOA is hierover in gesprek met de gemeente, en verwacht gelijk te kunnen starten met 10 á 20 leerlingen. Wat is dat eigenlijk, een internationale school?

20 januari