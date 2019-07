Nieuwe Stint te laat voor schoolseizoen in Zuid-Nederland: noord en midden mogen hopen

In een loods in Nijkerk werken bijna 30 mensen continu aan de verbeterde Stint. Het nieuwe type moet eerst door de keuring van de RDW komen, voordat de elektrische bolderkar de weg op mag met kinderen aan boord.

Keuring

De onderdelen voor de Stints 2.0 die zijn besteld voor het nieuwe schooljaar staan klaar in de loods in Nijkerk, weet De Ruwe. Montage van alle bolderkarren kan beginnen als de goedkeuring van de RDW binnen is en de fabrikant de officiële aanvraag voor de verbeterde Stint bij het ministerie heeft ingediend. De RDW kijkt ook naar het productieproces, weet De Ruwe. ,,Zodat niet alleen de eerste, maar ook alle volgende helemaal goed zijn.’’

Tien kinderen

De minister had een maximum van 8 kinderen per Stint willen invoeren. Maar in de kinderopvang is het gebruikelijk om met groepen van tien te werken. De minister toont hiermee begrip voor die wens voor de korte termijn, laat een woordvoerder weten. Ze eist dan wel dat de bestuurder een verkeerscursus heeft gevolgd en ouder is dan 18 jaar.