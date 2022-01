Nijkerk richt zich met hartenkreet tot premier Rutte: ‘Dringend behoefte aan perspectief’

2600 reacties op 49 piepkleine huisjes in Nijkerk: zo oververhit is de woning­markt

Maar liefst 2600 mensen zagen het zitten om te wonen in een zogeheten ‘opstapwoning’ in Nijkerk. 2551 moesten worden teleurgesteld, want slechts 49 mensen kunnen een plek bemachtigen in een van de gloednieuwe prefabwoningen.

17 november