Nijkerk schakelt betaald parkeren uit om corona tegen te houden; geen extra maatregelen in Harderwijk

Huisartsen Heerde houden corona­spreek­uur in leegstaan­de kerk om patiënten­stroom te scheiden

22 maart Huisartsen in de gemeente Heerde bundelen hun krachten in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. In de leegstaande Sionskerk in Wapenveld houden ze per toerbeurt een spreekuur voor mensen met corona-gerelateerde klachten. Ook in Elburg en Epe worden mogelijke corona-patiënten gescheiden van andere patiënten.