Nijkerk: ‘Stoutenburgerlaan hoeft niet veiliger’

De gemeente Nijkerk neemt geen maatregelen om de Stoutenburgerlaan in Hoevelaken veiliger te maken, hoewel daarom is gevraagd door een groep bewoners. De weg is momenteel veilig genoeg, stelt Nijkerk vast na onderzoek.

In mei diende de Initiatiefgroep Stoutenburgerlaan een verzoek in om snelheidsremmende maatregelen op de weg in te stellen. Ook zou de weg een dertigkilometerzone moeten worden. De politie zou vaker moeten handhaven en een vrachtwagenverbod verdient aanbeveling, aldus de initiatiefgroep.

Uit metingen is volgens de gemeente gebleken dat automobilisten zich keurig aan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur houden.

Ook de intensiteit van het verkeer is voor Nijkerk geen reden om in te grijpen. Per etmaal rijden er 1400 tot 1600 motorvoertuigen, op het druktste uur van de dag zijn 168 motorvoertuigen geteld. Erg laag, vindt de gemeente.

Tot het geplande groot onderhoud over enkele jaren gaat Nijkerk niets doen aan de Stoutenburgerlaan. Wel houdt de gemeente de snelheid in de gaten. Ook wordt er tijdelijk een snelheidsdisplay neergezet op de weg.

Drie ongevallen

In de afgelopen drie jaar zijn er drie ongevallen geweest op de Stoutenburgerlaan tussen de rotonde met de Koninginneweg en de kruising met de Oostendorpsstraat. Bij deze ongevallen is geen letsel opgelopen.