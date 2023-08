Nijkerk zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisscholieren stijgt sneller dan aantal inwoners

even ontbijten met... Overnach­ten in stijl van voormalig vissers­dorp: bij B&B aan de Zuyderzee kan het

Op het water, bij de boerderij, in een pipowagen of omgeven door groen: journalist Thijs Tomassen en fotograaf Cees Wouda ontdekken deze zomer bijzondere vakantieaccommodaties in de regio en schuiven aan voor het ontbijt. In deze aflevering: B&B aan de Zuyderzee in Bunschoten-Spakenburg.