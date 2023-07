Nijkerker (39) die internationaal leiding gaf in drugslabs moet jaren de cel in en krijgt tonnen boete

Een 39-jarige Nijkerker die zich schuldig maakte aan het produceren van BMK en amfetamine in drugslabs is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Daarnaast moet hij een geldboete betalen die in de tonnen loopt. De man produceerde de drugs in Nederland, maar ook over de grens in België en maakte daar ook deel uit van een criminele organisatie.