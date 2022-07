Nijkerker door politie van bed gelicht en gelinkt aan grootste drugslab van België (in oude varkensstal)

De politie heeft vanmorgen een 38-jarige man uit Nijkerk van zijn bed gelicht en aangehouden. Tevens zijn er in die plaats een woning en een bedrijfspand doorzocht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij productie van- en handel in synthetische drugs.

Uit politieonderzoek, mede op basis van gekraakte versleutelde chatberichten, komt volgens de politie een link naar voren tussen de opgepakte man en een groot, opgerold drugslab in het Belgische Lendelede op 8 september 2020.

Varkensstal

De verdachte zou daarin een faciliterende rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld in het voorzien van arbeidskrachten, grondstoffen en materiaal. Het Belgische lab was gevestigd in een oude varkensstal en zou het grootste drugslab zijn dat ooit in België is opgerold.

Begin dit jaar werd ook al een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het bewuste lab. De aangehouden man uit Nijkerk zit vast en het verdere onderzoek loopt.

Complexe aanhoudingen

De aanhouding kwam tot stand na uitvoerig onderzoek door de recherche in samenwerking met de Belgische politie en agenten uit het lokale, Nederlandse team Veluwe Vallei Noord, waar Nijkerk onder valt.

Voor de aanhouding van de man werd een Ondersteuningsgroep ingezet, die gespecialiseerd is in complexe aanhoudingen. Ook heeft de politie twee voertuigen in beslaggenomen.

12 arrestaties

Het Belgische drugslaboratorium waarmee de man uit Nijkerk in verband wordt gebracht, werd volgens Het Laatste Nieuws ‘vermoedelijk gerund door Nederlanders’. Omwonenden zagen er met regelmaat auto’s met Nederlandse kentekens rondrijden op ongebruikelijke tijdstippen.

De politie pakte die dag vijf mensen op, waarvan één na een klopjacht van twee uur. Nader onderzoek leverde nog eens vijf arrestaties in België op. De tien verdachten zaten een klein jaar later nog steeds vast. In samenwerkingen met de Belgische politie, zijn er daarna twee arrestaties verricht in Nederland: de man uit Heerhugowaard dus, en vanmorgen de man in Nijkerk.

Twee ton

Het drugslab in Lendelede had volgens Belgische autoriteiten genoeg capaciteit om tweeduizend kilo synthetische drugs te kunnen produceren.

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in België, noemde het drugslab daarom ‘het grootste dat ooit in België werd opgerold’.