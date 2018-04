Nijkerker schizofreen valt verpleegkundige aan, tbs dreigt

Omdat hij dwangmedicatie kreeg tegen zijn pychose, wilde de 27-jarige Marlee V. weg uit de inrichting in Ermelo waar hij verbleef. En dus zag hij geen andere optie dan een verpleegkundige te lijf gaan met een pen op 22 december. De geschrokken vrouw kwam er met een hoop prikwonden in hoofd, gezicht en hand vanaf.

De aanval van de Nijkerker leverde haar ook schaafwonden en bloeduitstortingen op. V. had de avond daarvoor dwangmedicatie gekregen, omdat hij tegen de psychiater zei dat hij een ‘spiritueel aura’ had en met God kon praten.

‘Maar die medicijnen waren een overdosis. Ik dacht dat ik doodging’, legde hij dinsdag uit in de Zutphense rechtbank. Toen de volgende dag de verpleegkundige met de nieuwe dosis voor zijn neus stond, ‘flipte’ hij. ‘Ik stond voor de keus om opnieuw een overdosis te slikken of om mezelf eruit te vechten.’

Met een balpen prikte hij de vrouw in haar hoofd, gezicht en hand. Hij sleurde haar bij de haren over de grond, schopte en sloeg haar en drukte van achteren haar ogen in. Ter zitting bekende V. dat hij fout zat. ‘Ik heb er spijt van. Daarom heb ik ook een spijtbrief geschreven.’

Maar de Nijkerker vindt ook dat hij wel geweld moest gebruiken. ‘Ik wilde daar niet blijven en ik had aan de psychiater gevraagd wat ik moest doen om in de forensische psychiatrie terecht te komen. Toen zei hij dat ik wat strafbaars moest doen. En ik zag de intentie van de verpleegkundige. Hoe ze lachte toen ze me de dwangmedicatie kwam brengen.’

Balpen

Overigens moest V. voor meer delicten plaatsnemen in het beklaagdenbankje. Zo zou hij op 2 december de ruiten en een deur van zijn gedeelde woning in Nijkerk hebben vernield. Daarna werd hij overgebracht naar het Johannesbos in Ermelo, waar het later mis ging met de balpen.

‘Ik wilde weg uit die woning, want ik voelde me er niet meer veilig.’ Op 26 mei 2015 ging hij volgens de officier van justitie ook een verpleegkundige in een kliniek te lijf. Dit keer in Amsterdam. ‘We hadden kort daarvoor een slecht nieuws-gesprek gehad’, zei het slachtoffer daarover.

De verpleegkundige in Ermelo vraagt een schadevergoeding van 1725,26 euro, omdat ze nog altijd niet kan werken sinds het voorval. Ze is angstig en is het plezier in haar werk helemaal kwijt, zo liet ze de rechtbank weten. Bovendien heeft ze een blijvend litteken in haar gezicht.

Volgens de deskundigen is V. ontoerekeningsvatbaar door zijn schizofrenie en aanverwante gedragsproblemen zoals blowen en drinken. Tbs met dwangverpleging is volgens hen de beste optie, omdat de man niet gemotiveerd is voor hulp.

Eis

De officier acht V. schuldig aan poging tot moord op de verpleegkundige in Ermelo, vernieling in zijn gedeelde woning in Nijkerk en de mishandeling in Amsterdam. Ze eiste vervolgens de tbs met dwangverpleging, zoals de deskundigen adviseerden. ‘Zij is gek jongen’, reageerde V. daarop.