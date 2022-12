Nijkerkse met dood bedreigd door zoon (22) en echtgenoot, wijkagent schiet te hulp

ONDERZOEK Gemeente­per­so­neel klaagt nauwelijks over ongewenst gedrag, maar is dat wel zo’n goed teken?

Gemeenten in Oost-Nederland moeten meer doen om medewerkers over de drempel te trekken meldingen te doen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Uit onderzoek van de Stentor onder alle gemeenten in dit deel van het land blijkt dat medewerkers niet of nauwelijks melding doen. Volgens de branchevereniging van vertrouwenspersonen is dat niet per se een goed teken.

29 september