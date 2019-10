Nijkerkse onderneemster verovert de wereld met groentenpizza’s

Onderhandelen met afnemers en leveranciers, overleggen over stands voor een beurs, fabrieksbezoeken: de agenda van ‘Head of Pizza’ Manon van Essen zit bomvol. Haar standplaats is Amsterdam en ze vliegt regelmatig de wereld over. Toch is ze nog regelmatig te vinden in Nijkerk, waar ze vandaan komt en waar haar familie nog steeds woont. Hier ging ze naar het Corlaer College en ontwaakte haar handelsgeest. ,,Als kind verkocht ik van alles en nog wat: kralen en kettingen bijvoorbeeld. Bij acties voor het goede doel probeerde ik altijd meer op te halen dan de rest.’'