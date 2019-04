Nijkerkse ondernemer krijgt voorwaardelijke celstraf voor grootschalige bierfraude

‘Politiek debat is goed voor je’

15 april Minister Wiebes vond hij wel ‘heel streng’, maar dat is in de politiek misschien wel goed, denkt Dion de Boer (14) uit Nijkerk. Hij deed als een van de tien Gelderse jongeren mee aan het Nationaal Jeugddebat, maandag in de Tweede Kamer.