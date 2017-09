Nijkerkse weldoener levert supersnel hulpgoederen af in Sint-Maarten

Van den Tweel bezoekt zijn supermarkten op de Antillen tientallen keren per jaar. Afgelopen dinsdag kwam hij weer terug naar Nederland van een zakenreis. Zo kon hij vrijdag tijdens de nationale hulpactie ‘Nederland Helpt Sint Maarten’ in Hilversum bekendmaken nog eens 25.000 euro aan goederen te schenken aan het getroffen eiland. ,,We zijn een begrip in het Caribisch gebied, dan vind ik dat we ook iets moeten terugdoen.” Een container met pallets olie, suiker, meel en babyvoeding, maar ook met allesreiniger, chloor en handdoeken is gisteren gevuld en vertrokken per containerschip. In totaal gaan er met het schip vanuit Curaçao twintig containers met hulpgoederen van diverse instanties naar het Rode Kruis op Sint-Maarten.



Ook zijn eigen personeel in het Caribisch gebied wil graag helpen. Van den Tweel heeft er zo’n vijfhonderd medewerkers. ,,Zij wilden direct na de ramp al helpen en stelden voor om geld te doneren dat ik moest verdubbelen.” Daar wilde Van den Tweel niets van weten. ,,Die mensen hebben het niet zo breed als wij hier in Nederland. Wat zij geven is natuurlijk fantastisch, maar wij nemen als concern ook onze verantwoordelijkheid. Vandaar deze donatie.”



En de mensen die boodschappen doen in de supermarkten op Curaçao dragen ook hun steentje bij. ,,Klanten kopen houdbare producten bij ons en laten die achter bij het personeel. Ook die goederen worden ingezameld en verscheept.” De actie zou in eerste instantie twee dagen duren, maar een telefoontje naar Curaçao leert dat er nog steeds massaal wordt gedoneerd. ,,Mensen blijven maar geven.”



Voor de ondernemer is het wel belangrijk dat de coördinatie via de lokale overheid en het Rode Kruis gaat. ,,In overleg worden lijsten samengesteld van wat er precies nodig is. Het is belangrijk voor ons om te weten dat geen misbruik wordt gemaakt van onze hulp. We willen niet dat er straks pakken Pampers voor 100 gulden worden verkocht of dat er iets aan de strijkstok blijft hangen.”