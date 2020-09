Noodlanding! Bewoners duwen luchtballon weg uit woonwijk in Nijkerk: ‘Ineens werd het windstil’

Update & videoEen luchtballon landde gisterenavond midden in een woonwijk in Nijkerk, omdat de wind plotseling wegviel. Bewoners renden massaal achter de passagiersmand aan en duwden de ballonvaarders boven een fietspad richting het aanpalende weiland.

De ballon had kort daarvoor boven Nijkerk plotseling te maken gekregen met totale windstilte waardoor de piloot nog maar twee keuzes had: stijgen of dalen.

De ballon is eigendom van het bedrijf Sky Ballonvaarten in Tilburg en werd bestuurd door een piloot die ingehuurd werd als ZZP’er. Het bedrijf heeft vanwege de vele publiciteit de woordvoering overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

Verderop in weiland

Woordvoerster Monique Hoogeslag (zelf ballonvaarster): ,,De ballon was opgestegen uit Amersfoort, maar kwam boven Nijkerk stil te hangen. Geen zuchtje wind. En mensen denken dat een ballon bestuurbaar is, maar dat is niet zo, die gaat de kant op waar de wind naartoe waait. Dus als die wegvalt, kan je alleen nog naar boven of naar beneden.’’

Dus ging de piloot naar beneden. ,,Om de passagiers veilig te laten uitstappen. Dat deed hij heel goed. De bewoners hielpen echter een handje door de ballon naar een weiland te dirigeren dat een paar honderd meter verderop lag.’’

De plek waar de ballon uiteindelijk landde:

Vrij zeldzaam

Dat een ballon een noodlanding moet maken vanwege een gebrek aan wind, komt volgens Hoogeslag ongeveer tien keer per jaar voor. ,,Op een aantal van ongeveer achtduizend vluchten per jaar, dus het is vrij zeldzaam dat dit gebeurt en al helemaal in een woonwijk.’’

Op de vraag wat er was gebeurd als de ballon boven de zee had gehangen: ,,Als een ballon richting zee drijft door de wind, moet de piloot hem snel op het strand zetten.’’

Anderhalve meter afstand

Er zaten negentien mensen in het mandje, waaronder de piloot wiens naam uit privacyoverweging niet wordt vrijgegeven door Sky en de KNVvL. Wat opvalt, is dat de mensen in de mand bepaald geen anderhalve meter afstand houden.

Hoogeslag: ,,Wij volgen een wettelijk protocol zoals dat ook geldt voor horeca waarbij passagiers gezondheidsverklaringen moeten invullen. Daarnaast geldt voor ons dezelfde regelgeving ten aanzien als in het openbaar vervoer op het gebied van mondkapjes. Aan die voorwaarden is voldaan gisterenavond.’’