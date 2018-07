OM sluit onderzoek naar dood Bertus de Man definitief

De conclusie is van het OM is en blijft dat De Man. die van oorsprong uit Nijkerk kwam, is overleden door een overdosis cocaïne. Zijn familie heeft altijd betoogd dat hardhandig optreden door de politie tot zijn dood heeft geleid. Bertus de Man overleed op 16 januari vorig jaar in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden in zijn cel.