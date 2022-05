Omwonenden winkelcentrum Paasbos zijn overlast helemaal zat: ‘Doe wat er nú kan gebeuren’

Afgelopen weekend ging het nog mis, op de door bewoners toch al gewraakte kermis op de parkeerplaats bij het winkelcentrum. Een half uur lang werd het festijn op last van de politie stilgelegd, tot de rust was wedergekeerd. Bleef het bij de overlast van dit jaarlijkse of tweejaarlijkse feestje, dan was dat nog tot daar aan toe. Maar de overlast is vaker en al veel langer aan de gang.