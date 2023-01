Onbekende vloeistof zorgt voor nodige verkeershinder in Bunschoten: brandweer maakt weg schoon

Brandweer voor derde keer in een maand tijd voor vals alarm naar parkeerga­ra­ge Bunschoten

De brandweer is vrijdagmiddag voor de derde keer in een maand tijd opgeroepen voor een ‘brand’ in de parkeergarage aan de Oosterpoort in Bunschoten. Na een kort onderzoek bleek er geen brand te zijn, net zoals de twee voorgaande keren.

30 december