Onderzoek bierfraude Nijkerk bijna klaar

Of de in juni aangehouden eigenaar van het inmiddels gesloten partycentrum de Laak en zijn echtgenote worden vervolgd staat nog niet vast, zegt Valentine Hoen van het Functioneel Parket in Den Haag. ,,Pas als het onderzoek klaar is, buigen we ons over het vervolg’’, aldus de woordvoerster.

Het echtpaar van 52 en 44 wordt samen met een 64-jarige Puttenaar verdacht van het vullen van lege fusten Heineken, Amstel en Grolsch met bier van onbekende herkomst. De oplichters verkochten het zogenaamde merkbier volgens het OM en de FIOD jarenlang onder de marktprijs aan horeca en particulieren. Het inferieure bier werd ook geschonken in het partycentrum zelf.

De hoofdverdachte gebruikte een autowasstraat op zijn naam als plek om na sluitingstijd de biervaten onder hoge druk schoon te spoelen. Medewerkers van de fiscale opsporingsdienst namen in verband met de omvangrijke bierfraude in juni op vijf plaatsen in het land administraties, pc’s en laptops in beslag. Bij de doorzoekingen werd ook een voorraad speciale sluitdoppen voor fusten in beslag genomen.

Carnaval

Heineken deed voor de zomer aangifte tegen de Nijkerker en zijn vrouw. Grolsch volgde afgelopen september. De brouwer uit Enschede werd al tijdens de carnaval door trouwe drinkers geattendeerd op ondefinieerbaar bier afkomstig uit Grolschfusten.