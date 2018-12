‘Ongeval A28 veroorzaakt door slapende bestuurder’

Voor het veroorzaken van een ongeval op de A28 bij Nijkerk is tegen een 52-jarige man uit Harderwijk een taakstraf en een rijontzegging geëist. In het verhoor kort na het ongeval gaf hij aan in slaap gesukkeld te zijn. Op de zitting ontkende hij dat.

De agent die woensdag als getuige in de rechtszaal in Zutphen zat, was als een van de eerste hulpverleners ter plaatse na het ongeval op 4 april. Het was iets na 5 uur in de ochtend en in het verhoor zei de bestuurder ‘Ik kan er lang en breed over lullen, maar ik ben in slaap gevallen’. Precies in die bewoordingen nam de agent die verklaring op in zijn proces-verbaal. ,,Dat is me bijgebleven, ook in die bewoordingen”, zei hij tegen de rechters.

Twijfel

Hij werd gehoord omdat op een vorige zitting twijfel was over die verklaring. De 52-jarige Jan van den H. ontkende namelijk dat gezegd te hebben. Hij had slechts heel even een black-out gehad, meer niet. De agent heeft het verbaal ook nog voorgehouden aan de bestuurder die ochtend. Hij had er geen op- of aanmerkingen over.

In touw

Het is ook geen gekke verklaring voor het ongeval, aldus de officier van justitie. De man was rond het middaguur aan het werk gegaan en knalde tegen 5 uur in de ochtend tegen een andere wagen op. ,,Meneer is 12 uur in touw geweest. Niet onlogisch dus.” De officier van justitie had geen enkele reden om te twijfelen aan het proces-verbaal of de getuigenis van de agent. ,,Meneer is gewoon in slaap gedommeld.”

Zwaargewond

De wagen van de man klapte op de A28 tegen zijn voorganger op. De bestuurder daarvan raakte zwaargewond. De officier eiste een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van 6 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Raadsvrouw Viviënne van de Port wees erop dat haar cliënt wel gezegd heeft soms in slaap te vallen. ,,Maar dat is op zijn werk, niet achter het stuur.” Hooguit is de man kort onoplettend geweest, meer niet.