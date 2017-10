Ontucht: House of Heroes in Nijkerk bleef in gebreke

Pinkstergemeente House of Heroes in Nijkerk had zelf aangifte moeten doen van ontucht door voorganger Michaël D. Dat schrijft de leiding van de kerk op haar website in een uitgebreide verklaring over de zaak.

De 38-jarige D., die in de kerk was belast met kinderwerk, hoorde twee weken terug voor de rechtbank in Zutphen veertien maanden cel tegen zich eisen. Hij zou volgens justitie ook 26.000 smartengeld moeten betalen aan de pleegdochter die hij tussen haar 15e tot 21e misbruikt zou hebben. De uitspraak werd maandag opgeschort, omdat de rechter meer onderzoek wil naar de geestesgesteldheid van de verdachte.

Volgens de oudstenraad van House of Heroes was de pleegdochter volwassen toen ze in 2015 samen met de rest van de familie D. aansloten bij de kerk. De geluiden over seksueel misbruik die de kerkleiding naar verloop van tijd ter ore kwamen, leidden tot gesprekken met het gezin waarin alles werd ontkend. Pas nadat de oudstenraad zelf getuige was van ‘sterk grensoverschrijdend gedrag’ door P. biechtte hij de jarenlange ontucht met zijn pleegdochter op.

De voorganger kinderwerk werd van zijn taken ontheven en mocht de kerk ‘een bepaalde periode’ niet te bezoeken. Volgens House of Heroes waren kinderen van kerkleden nooit alleen met P. ‘Naar ons weten zijn ze op geen enkele wijze in gevaar geweest’, schrijft de oudstenraad.