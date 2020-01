Oorlogsdagboek uitgebracht van schoolmeester Frans Kragt, een bekende Nijkerker

Frans Kragt was in veel opzichten een bekende Nijkerker. Hij was schoolmeester op de Kolkschool en tekende en schilderde in zijn vrije tijd veel. Ook schreef hij tientallen verhalen voor de krant en tekende hij de sagen en legenden uit Nijkerk en omgeving op. Jan Cozijnsen kende de verhalen over Kragt van zijn moeder, die een verwoed verzamelaarster was van historische weetjes over de stad. Cozijnsen: ,,Mijn moeder zat op de Kolkschool en heeft waarschijnlijk nog les gehad van meester Kragt. Vanaf 1960 ging ze zich steeds meer interesseren in de Nijkerkse geschiedenis. Elke zaterdag ging ze met de trein naar het Provinciaal Archief om tot in de late uurtjes alles wat ze over Nijkerk kon vinden te kopiëren.”