Op kerstbomenjacht voor wat extra zakgeld: Amersfoort start inzamelactie

‘Hier komt een parkeervak voor deelfietsen/scooters’: Plantsoen Noord heeft primeur

De eerste parkeerplaats speciaal voor deelfietsen en deelscooters in Amersfoort is een feit. In juni van het vorige jaar was al bekend dat de gemeente parkeerplaatsen zou vrij maken voor de deelvoertuigen, maar nu is er daadwerkelijk eentje: en wel bij Plantsoen Noord.

3 januari