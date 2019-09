Organist Marco den Toom krijgt koninklijke onderscheiding in Concertgebouw

Man (38) uit Eerbeek krijgt cel en tbs voor seks met 11-jarig meisje in Nijkerk

19 september Een 38-jarige man uit Eerbeek die voor de derde keer terecht stond wegens een zedendelict, is vandaag veroordeeld tot tbs met voorwaarden en 15 maanden cel. De rechtbank in Arnhem vindt bewezen dat de man in Nijkerk op allerlei manieren seks had met een 11-jarig meisje, in de woning van haar ouders.