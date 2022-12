Oud-commissaris Sietsma, die Freddy Heineken redde, onderzoekt de verzetsdood van zijn broers uit Holk

Plat op de buik in de polder, wachtend op dat ene moment: ‘Je wil zo’n vogel in de ogen kunnen kijken’

Druk baasje Harry van ’t Veld had nooit gedacht dat hij uren op zijn buik in de berm zou liggen om futen, grutto’s of ijsvogels goed voor de lens te krijgen. Dat geduld loont de moeite: in korte tijd viel de Nijkerker al drie keer in de prijzen met natuurfoto’s.

7 december