Overeenkomst over 165 woningen aan de Oude Barneveldseweg in Nijkerk

Recordin­ter­na­ti­o­nal Chèr Korver uit Nijkerk gaat door zolang het kan én het leuk is

Voor Chèr Korver was het duel eind juni tegen Canada een wedstrijd als zoveel andere. Toen ze haar moeder tussen het publiek zag zitten, begon ze zich toch af te vragen wat er aan de hand was. Wat bleek: de 45-jarige rolstoelbasketbalster, die vorig jaar nog paralympisch kampioen werd in Tokio, passeerde in Canada de grens van 500 duels voor Oranje. ,,Ik wist het zelf niet eens.”

17 juli