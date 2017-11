Piet (9) wil met hulp uit Nijkerk volkszanger worden

videoDoor de gevestigde artiesten wordt hij al de nieuwe Heintje, Wilma of zelfs Jan Smit genoemd: de net 9-jarige Utrechtse Piet heeft maar één doel voor ogen en dat is een bekende volkszanger worden. Hij werd ontdekt door het Nijkerkse platenlabel RoodHitBlauw van Ronald Visch.

Toen Piet drie was, was hij al op de bühne te vinden. Moeder Aleida Veraart: ,, Hij was altijd al aan het dansen en aan het zingen. We hebben regelmatig een feestje waar een bekende zanger optreedt en hij klom gewoon het podium op om de microfoon te grijpen en om mee te doen. Hij vraagt niet eens of hij mee mag zingen, hij doet het gewoon."

Voetbal of zangles?

Zijn ouders moeten hem regelmatig van het podium af halen. Vader Roy Tomassen: ,,Ik vroeg hem toen hij jonger was: 'wil je op voetbal of een andere sport, maar toen zei hij al: 'nee, ik wil op zangles'." Als grote voorbeelden heeft Piet: André Hazes, John West, Sieneke en Marianne Weber. Piet: ,,Het zingen heeft iets, waardoor ik denk: dat wil ik de rest van mijn leven doen. Mijn allergrootste droom is om met André Hazes in de Arena te staan."

Eerste liedje

Nadat Diane Theunissen een optreden van Piet zag, schreef ze de tekst voor zijn eerste liedje. De liedjes van Piet zullen vooral vrolijk zijn omdat dat bij hem past. Zijn eerste liedje gaat over de bühne en dat hij er graag op wil staan. Piet: ,,Ik zing: 'op de bühne voel ik me thuis' en 'ik wil een zanger zijn' en daarom past dit liedje heel goed bij mij. Als ik op het podium mag zingen dan zing ik eerst een stuk van het liedje en daarna zweep ik het publiek op waarna ze hun handen in de lucht gooien. Het is heel gaaf als iedereen meedoet."

Uitstraling

Toen er een video van Piet op YouTube werd geplaatst, werd het filmpje in no-time 60.000 keer bekeken. Platenbaas Ronald Visch van RoodHitBlauw werd door zanger Ben Valkenburg getipt over Piet. Ronald gaat Piet stap voor stap begeleiden: ,,Dit is een jongetje dat uitstraalt dat hij het leuk vindt om te zingen en dat maakt het vak zo bijzonder. Hij moet het vooral leuk blijven vinden en met die gedachte staan we er allemaal in. Er zijn ouders die een kind verplichten om te zingen, maar die druk merken wij niet en daar zouden wij nooit akkoord mee gaan. We hebben al gezien dat de ogen van Piet gingen stralen toen hij voor het eerst proef mocht zingen in de studio van Manfred Jongenelis. Er zijn meerdere kinderen die zingen, maar Piet beschikt over een bepaalde drive."

Piet mag vooralsnog beperkt optreden. De komende maanden heeft hij iedere week zangles. Binnenkort zal er een officiële single opgenomen gaan worden die zal worden uitgebracht op het platenlabel RoodHitBlauw.