Politie, brandweer en Rode Kruis staken grote zoekactie in Nijkerk, vermiste Hannie (84) nog niet gevonden

De vrouw werd vanmiddag nog gezien in de omgeving van de Slichtenhorsterweg/Blokhuizersteeg, even ten zuiden van Nijkerk. Op die locatie is vanavond ook een zoekactie gestart. In de lucht hing lange tijd een helikopter die inmiddels is vertrokken. Vanaf de Slichtenhorsterweg zochten tientallen hulpverleners in de omgeving.

De politie roept mensen op die dame gezien hebben om contact op te nemen, maar wilde vanavond niet ingaan op zoekactie die rond 21.30 uur startte. ,,De criteria in de avonduren is dat we alleen reageren bij lijkvinding’’, zegt politiewoordvoerder Marie-Jose Verkade. Of er een aanleiding was voor de massale zoektocht wil Verkade daarom ook niet kwijt. Ze verwijst naar een Burgernetmelding die rond 18.00 uur werd uitgedaan.

Volledig scherm Politie, brandweer en het Rode Kruis zijn een grote zoekactie begonnen naar de vermiste Hannie. © Damian Ruitenga (NewsUnited)

Wandelstok