Politie pakt twee mannen op na drugsdeal bij McDonald's in Nijkerk

Drugs

De agenten bleven het voertuig in de gaten houden en zagen niet lang daarna ook een andere auto stoppen vlak naast de plek waar de auto stond die al geobserveerd werd. De bestuurder van die geparkeerde auto, een 23-jarige man uit Vlaardingen, stapte snel in en uit bij die nieuw aangekomen auto en reed vervolgens in zijn eigen bolide weg. De politie greep echter in en zette diens auto aan de kant. De 23-jarige verdachte werd gefouilleerd en aangehouden voor de handel in harddrugs.