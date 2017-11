Politie zoekt naar vermiste inwoner van Lelystad (60)

Jos is die dag weggereden bij zijn werk in Nijkerk in een beige personenauto, Peugeot 508, kenteken 3KGJ93 met op de achterklep in blauwe letters; “Silvercloud Computing”.

Via Facebook heeft de familie ook een oproep uit laten gaan: ,,Onze vader/man is vanaf maandag 27 november om 10:30 in de ochtend vanaf zijn werk in Nijkerk vertrokken. Vanaf dat moment is er geen contact geweest en ook is hij nog steeds niet thuis."