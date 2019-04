‘Politiek debat is goed voor je’

Minister Wiebes vond hij wel ‘heel streng’, maar dat is in de politiek misschien wel goed, denkt Dion de Boer (14) uit Nijkerk. Hij deed als een van de tien Gelderse jongeren mee aan het Nationaal Jeugddebat, maandag in de Tweede Kamer.

Jaarlijks worden ongeveer 120 leerlingen in heel Nederland uitgekozen voor het debat met ministers en staatssecretarissen. Ze zijn geselecteerd uit 500 jongeren die vorig jaar (per provincie) aan een groot debat meededen. Dion (3 atheneum Corlaer College) behoorde tot de betere debaters in Gelderland.

Hoe kwam je erbij om mee te doen?

,,Ik vind politiek interessant en ik vind het leuk om ergens over te discussiëren. Dat is heel goed voor je. Door je mening te vormen kan je dat later veel brengen.’’

Waar heb je het over gehad en met wie?

,,Met minister Wiebes over het klimaat en het milieu. Het ging voornamelijk over de verduurzaming van de productie in bedrijven. Of hij goed was? Hij was vooral heel streng. Hij zat er bovenop. Dat is ook wel goed. Dan leer je goed luisteren en goed reageren.’’

Wat heb je zelf besproken?

,,In de open ronde heb ik gesproken met minister Van Engelshoven over de vraag of het onderwijs meer aan je toekomst moet doen. Mijn standpunt is dat het onderwijs daar nog niet aan toe is. Het onderwijssysteem komt nog voort uit de industriële revolutie. Eerst moet dat systeem veranderen; stoppen met klassen met bankjes en stoppen met beoordelen op basis van cijfers. Je moet het omvormen naar grote ruimtes, het moet meer open zijn. Niet met een docent die tegen leerlingen praat, maar als klas moet je tot iets komen.’’

Wil je de politiek in?