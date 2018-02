Proef Nijkerk: 'Alleen naar school geeft kind zelfvertrouwen'

Nijkerk wil leerlingen die naar speciaal onderwijs of andere specifieke schoolsoorten gaan, leren om zelfstandig te reizen. Het is een initiatief om leerlingen zelfredzaam te maken.

Volgens wethouder Marly Klein moet een proefproject duidelijk maken of het initiatief kans van slagen heeft. ,,Ouders kunnen op vrijwillige basis hun kinderen laten deelnemen. We willen kijken waar de mogelijkheden van de leerlingen liggen om zo zelfstandig mogelijk naar school te kunnen gaan.'' De proef is bedoeld voor kinderen uit de gemeente Nijkerk die in een andere gemeente naar school gaan.

Ervaring

Voor Wouda Snapper zal de regeling mogelijk een uitkomst zijn: Een van haar dochters gaat volgend jaar naar het speciaal voortgezet onderwijs. Ze is ervaringsdeskundige met zelfstandig reizen, aangezien haar stiefdochter in de gemeente Renkum van een soortgelijke proef gebruik heeft gemaakt. ,,Mijn stiefdochter reisde van Renkum naar Wageningen, samen met een speciale buddy. Een aantal maanden hebben ze samen gereisd, waarna de begeleiding langzaam is afgebouwd. Hierna kon ze het helemaal alleen.''

Snapper plaatst wel vraagtekens bij de aanpak van de gemeente Nijkerk en de beoogde doelgroep. ,,Mijn dochter zit in een cluster 3 groep en kan amper lezen en schrijven. Ik vraag mij af wat de stappen zijn op het moment dat er een bus of trein uitvalt. Wie kan ze dan aanspreken voor hulp als ze zelfstandig reist?''

Zo zelfstandig mogelijk

Klein: ,,Landelijk is vastgelegd dat een kind tot negen jaar bij vervoer begeleiding van de ouders nodig heeft. We kijken per kind of zelfstandig reizen mogelijk is. De een zal begeleiding krijgen om op de fiets naar school te gaan, terwijl een ander wellicht het openbaar vervoer gebruikt. Het mooie aan de pilot is, is dat we dit samen met de ouders kunnen verkennen. Als het niet gaat kan de leerling altijd terugvallen op vervoer via de busjes.''