Rapportcijfer voor huisvesting van arbeidsmigranten moet naar 8 of 9, zegt directeur uitzendgroep Covebo

De huisvesting van arbeidsmigranten krijgt van directeur Henk Buitink van de Nijkerkse uitzendorganisatie Covebo het rapportcijfer 7 tot 7,5. ,,Dat moet een 8 of 9 worden, maar dat is niet gemakkelijk in een overspannen woningmarkt.”

Covebo (8000 uitzendkrachten, twee derde uit het buitenland, verwachte omzet dit jaar 305 miljoen) maakte vorige week de overname bekend van concurrent Eurojob uit Hoofddorp (1200 uitzendkrachten, verwachte jaaromzet 44 miljoen). Vakbond-woordvoerder Bart Plaatje van de FNV toont zich niet erg gerust over de overname: ,,De twee bedrijven hebben allebei geen goede naam als het gaat om goede huisvesting van arbeidsmigranten. Ik vrees dat het er niet beter op wordt.”

Een grotere organisatie betekent volgens hem ook een groter risico dat de menselijke maat eerder verder uit het zicht raakt. Onzin, vindt Buitink. ,,Wij hebben juist oog voor de menselijke maat.” Plaatje: ,,Daar houden we hem dan aan.”

Acties

De FNV voerde de afgelopen weken acties in Zeewolde en Marknesse voor betere huisvestiging van arbeidsmnigranten. De bond spreek van 'moderne slavernij’. Buitink is het daar wat zijn organisatie betreft niet mee eens. ,,Wij voldoen aan het SNF keurmerk (Stichting Normering Flexwonen, red.); onder dat keurmerk staat onze handtekening maar ook die van de bond.”

Klopt, zegt Plaatje. Maar vaak houden organisaties zich niet aan dat keurmerk. Tegelijk geeft hij toe dat er her en der inderdaad verbeteringen plaatsvinden. ,,Maar dat gaat echt over hele kleine zaken. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een koelkast. Er is nog een wereld te winnen.”

Henk Buitink, ceo van Covebo.

Zo verblijven er nog vaak te veel mensen in een te kleine ruimte en zit er soms schimmel aan de muren en plafonds. In Nederland werken 838.000 arbeidsmigranten. Voor 160.000 zijn de zaken volgens Plaatje goed geregeld. Bij de rest is dat vaak niet zo, weet hij. Buitink: ,,We bieden werk aan 8.000 uitzendkrachten en ja, dan zal er best wel eens ergens iets een keer niet goed gaan. Maar is echt een uitzondering.”

Hij signaleert dat de vakbond ‘een ledenprobleem’ heeft en met acties nu ‘aandacht vraagt’.

,,We staan altijd open voor een gesprek en dat weet Plaatje ook. Als het nodig is brengen we verbeteringen aan. Het kan altijd beter. Voor een rapportcijfer 8 of 9 moeten we meer doen aan privacy, bijvoorbeeld niet langer tweepersoonskamers maar eenpersoonskamers. Dat is niet eenvoudig op een zwaar overspannen woningmarkt.”

Hij verwacht juist op dat punt met de overname van Eurojob - overigens de derde overname van Covebo in drie jaar tijd - iets winst te kunnen halen. ,,Nee, die krapte gaan we niet oplossen. Maar we kunnen wel nu efficiënter inkopen en beheren. Er zijn op de uitzendmarkt altijd pieken en dalen. Dan kan het zijn dat er bij de een sprake is van leegstand terwijl de ander vol zit. Als je samengaat, zoals nu met Eurojob, kun je situaties gemakkelijker oplossen.”