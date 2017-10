Rechtbank vonnist nog niet in zaak van misbruik door voorganger

Tijdens de beraadslagingen kwam de rechtbank erachter dat ze te weinig af weet van de persoon Michael D. 'De rechtbank is van mening dat er meer onderzoek, in de vorm van een dubbelrapportage van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie (NFIP) noodzakelijk is'.

Enge monster

D. stond twee weken geleden voor de rechters in Zutphen, waar hij door de officier van justitie 'het enge monster in een horrorfilm' werd genoemd. Het 15-jarige meisje woonde bij het gezin van D. in, die voorganger was. Kort nadat het meisje haar intrek in het huis nam, begon de ontucht. De Nijkerker pleegde ontucht met het meisje tussen haar vijftiende en achttiende en seksueel misbruik van haar achttiende tot haar 21ste. Tijdens de zitting verklaarde het meisje: ,, Ik dacht dat dit Gods plan voor mij was. Ik geloofde dat Michael een profeet was die met God kon praten. En daar wilde ik niet tegenin gaan''.