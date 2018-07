Rechtbank wil agent nog horen over ongeluk op A28 bij Nijkerk

Na het ongeluk op 4 april 2017 de 51-jarige Harderwijker Jan van der H., die wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk, een verklaring af die een politieagent vastlegde in een proces-verbaal. Toen zou de verdachte hebben gezegd: ,,Het gebeurt wel eens vaker, dan dommel ik weg. Ik kan er lang en breed over lullen: ik ben gewoon in slaap gevallen.” Maar tijdens het proces ontkende Van der H. dat en verklaarde hij een 'black-out' had. De rechtbank wil de agent horen om duidelijk te krijgen wat Van der H. precies heeft verklaard.