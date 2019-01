Rijbaan bij Nijkerk wordt ijsbaan

video Rampgebied in Oostenrijk? Pascal uit Nijkerk en Maarten uit Twello ondervin­den amper hinder van sneeuwval

16 januari Lawines, afgesloten wegen en verkeersongelukken. In Oostenrijk viel de afgelopen dagen heel veel sneeuw, maar lang niet overal is het bar en boos. Pascal Wernsen uit Nijkerk en Maarten Relker uit Twello zitten in Oostenrijk en lieten zich niet tegenhouden door moeder natuur. ,,Je ziet alleen veel sneeuwschuivers.’’