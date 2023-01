Rik Doppenberg kan provocerende actie om NSC-spelers te verwelkomen niet waarderen

Deze ‘levensge­vaar­lij­ke’ bosweg in Harderwijk gaat eindelijk op de schop, maar wel pas in 2026 (op z’n vroegst)

Al jaren maken aanwonenden en belangenclubs zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Leuvenumseweg in Harderwijk. De provincie Gelderland wil daar nu eindelijk iets aan doen, maar op z’n vroegst pas in 2026. Veel te laat, vinden critici. ,,De huidige weginrichting van de N302 is in strijd met moderne richtlijnen.’’

21 januari