Roldeur komt plots naar beneden bij opslagbedrijf in Nijkerk: chauffeur komt klem te zitten

Flinke (kijkers)file op A28 nadat auto bij Nijkerk op vrachtwa­gen botst

Een automobilist is vanmiddag op de A28 achter op een vrachtwagen gebotst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Nijkerk. De schade is groot en door bergingswerkzaamheden is in beide richtingen een file ontstaan.

19 oktober