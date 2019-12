Ruit van politieauto gesloopt in Nijkerk, terwijl agenten in voertuig zitten: één gewonde

Reizigers blij met spitstrei­nen Harderwijk, maar overstap Amersfoort is wel heel krap

17 december De tijd van spataderen kweken is voorbij op het spoor tussen Harderwijk en Amersfoort. Dankzij de nieuwe dienstregeling met vier extra spitstreinen in de ochtend- én avondspits kan iedereen vanaf nu gewoon lekker zitten, zo bleek tijdens de vuurdoop. Maar hoewel de reistijd fors korter is, blijft de ultieme droom levend: Harderwijk als intercitystop.