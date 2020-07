Run op huisdieren door lockdown heeft vervelend bij-effect: extra lang wachten op hulphond

Man probeert jong meisje prostitu­tie in te krijgen: ‘Dat was stoerdoene­rij’

30 juni Justitie kwam de 24-jarige Liam van den B. uit Nijkerk op het spoor toen hij in beeld kwam als verdachte van een inbraak. Op zijn telefoon vonden agenten vreemde gesprekken met op zijn minst één meisje van zeventien. Het leek erop alsof hij haar de prostitutie in wilde trekken. Niet waar, stelt Van den B.. ,,Het was stoerdoenerij.”