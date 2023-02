Schizofrene man (19) randde vier vrouwen aan op station in Barneveld en krijgt half jaar cel

Voetbal totaal NSC op stoom, assistent-coach op doel en opluchting bij Hoogland: dit is het overzicht van het voetbal

De wederopstanding van NSC springt in het oog. De Nijkerkers zijn onder coach Ruud van de Geest op stoom geraakt en wonnen opnieuw. Tweedeklasser ASC Nieuwland zit in zwaar weer, bij 't Vliegdorp werd de 46-jarige assistent-trainer Michiel Kok op doel gezet. Wil je weten wat jouw club heeft gedaan? Met dit overzicht ben je in één keer bij.