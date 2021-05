Schrik over verdwenen oorlogsmonument slaat om in waardering in Nijkerk

Waar was het herdenkingsteken voor Ernest William Kinchin en Douglas Sellors? Daar waar Joke van ’t Hazeveld trouw in Nijkerk jaarlijks bloemen neerlegde was dit jaar een lege plek. Wie zou een eind gemaakt hebben aan deze herinnering aan de heldenmoed die de piloot en navigator tijdens de Tweede Wereldoorlog getoond hadden?

Het oorlogsmonument aan de Deuverdenseweg 9 in Nijkerk was van de ene op de andere dag verdwenen en vervangen door een slagboom. Op deze plek kwamen in de Tweede Wereldoorlog de piloot Ernest William Kinchin en navigator Douglas Sellors om het leven.

Van ’t Hazeveld heeft zelf geen band met de piloot en navigator, maar kwam jaren geleden de crashsite tegen. ,,Sinds die tijd leg ik er elk jaar bloemen neer. Ik doe dat niet bij andere monumenten. Nadat ik het monument voor het eerst zag, heb ik op internet informatie opgezocht over Douglas Sellors en Ernest William Kinchin. Vijf jaar geleden ben ik in Friesland geweest en daar hebben we een fietstocht gemaakt langs crashsites en toen kwamen we ook langs oorlogsgraven. Het raakte mij om ze te zien. Hier lagen mannen begraven die eigenlijk boven Nijkerk gedropt zouden worden.”

Razzia

Haar moeder komt uit Putten, waar ze tijdens de Puttense Razzia drie broers verloor. ,,Mijn ooms hadden nooit kunnen indenken dat ze weggevoerd zouden worden. Twee broers waren al getrouwd en de derde was pas 17 jaar. Ze zijn alle drie omgekomen in Neuegamme. Het monument op de Deuverdenseweg raakte me enorm, omdat het herinnert aan de oorlog waarin zij weg werden gevoerd. Maar als ik er ben, denk ik aan alle mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Het monumentje is zo klein, dat je het haast over het hoofd zou zien. Toen het ineens weg was, heb ik de gemeente gebeld en ik had het idee dat zij niet eens van het bestaan van het monument afwisten. Juist zo’n klein monumentje verdient aandacht.”

Niet verbaasd

Wie langs de plek rijdt en de slagboom ziet, zou vermoeden dat de eigenaar het monument eigenhandig heeft opgeruimd om plaats te maken voor de slagboom. Een bijzondere timing, zo vlak voor 4 mei. Maar niets is minder waar. Initiatiefnemer voor het oorlogsmonument is Jaap Vermeer, die jaren geleden alle plekken in Nijkerk en de directe omgeving van de stad in kaart bracht waar vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Daar plaatste hij kruizen met een korte beschrijving van de omgekomen vliegeniers, en zo deed hij dat ook op de Deuverdenseweg.

Vermeer is echter niet verbaasd als hem verteld wordt dat het monument is weggehaald. ,,Is het eindelijk zover? Ik was met de eigenaar in gesprek om een mooie steen op de plek te plaatsen. Er waren meerdere mensen die me al vertelden dat het monument er niet meer uit zag. Hij ging helemaal op in het veld, zo groen en bruin was het monument geworden. In het kader van de 75-jarige bevrijding wilden we een mooie herdenkingssteen plaatsen, maar door corona waren we daar nog niet aan toegekomen.”

Mysterie opgelost

Fije Visscher is eigenaar van de grond rond zijn boerderij De Hoef. Hij weet het mysterie rondom het verdwenen kruis op te lossen: ,,Het monument stond op een paar stokjes in de grond. Het is van hout en was aan de onderkant helemaal weggerot. Ik heb het monument vorige week al uit de grond gehaald om de paal te verlengen zodat het steviger in de grond komt te staan.”

De vliegeniers zijn in het weiland van zijn grootouders neergestort. ,,Vanuit de overlevering weten we dat mensen het vliegtuig over het bos hebben zien scheren voor het in het weiland neerstortte. De piloot en zijn navigator zijn daarbij omgekomen.”

Volledig scherm Ernest William Kincid(links) en Douglas Sellors (rechts), de vliegeniers die bij de crash in het weiland aan de Deuverdenseweg omkwamen. © Jaap Vermeer

Metalen kruis

Toen Vermeer op een dag bij Visscher op de stoep stond om het verhaal achter de crash te onderzoeken, werd Visscher ook geraakt. ,,Jaap heeft meerdere monumenten in de gemeente Nijkerk op crashsites laten plaatsen. Wij hebben besloten om het monument te adopteren. Voor komend jaar hebben we hem even gerepareerd, maar het is de bedoeling dat er een nieuw metalen kruis wordt gemaakt waar het verhaal en de foto van de vliegeniers in komt te staan.” Visscher hoopt het nieuwe monument volgend jaar rond dodenherdenking te kunnen plaatsen.

Volledig scherm Het monument zoals het er vroeger bij stond. © Jaap Vermeer

Blijven herdenken

Voorlopig staat het opgeknapte oude monument weer op z’n plek. Het doet Van ’t Hazeveld goed dat er iets moois voor wordt teruggeplaatst. ,,Ik vind dat 4 mei een dag van herdenken moet blijven en 5 mei een dag om feest te vieren. De Tweede Wereldoorlog mag nooit vergeten worden en daar helpen monumenten bij. Je kunt je er niets bij voorstellen als je het nooit hebt meegemaakt, maar de verhalen leven wel door.”