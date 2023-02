Scooterrijdster aangereden op rotonde in Nijkerk, omstanders verlenen eerste hulp

Esra haalt opgelucht adem: ‘Amers­foort­se spullen veilig in Turkije aangekomen, geweldig’

Alle in Amersfoort afgeleverde goederen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije zijn goed en veilig aangekomen. ,,Dat doet me heel wat, dat al onze dozen met spullen op de juiste plek terecht zijn gekomen”, zegt Esra Cicek.