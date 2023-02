Scooterrijdster gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Nijkerk

Oproep aan jongeren in Amersfoort: kom meepraten over oplossin­gen voor de woning­markt

GroenLinks en de PvdA in Amersfoort bundelen hun krachten en houden op donderdag 9 maart een bijeenkomst over jongerenhuisvesting. Door het grote woningtekort voor jongeren en starters loopt de kritiek vanuit de samenleving op. Beide partijen roepen als reactie alle jongeren in Amersfoort op om hierover in gesprek te gaan.