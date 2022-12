Sector slaat alarm: steeds meer biologische eierboeren stappen door extreem hoge kosten over op kooi-eieren

Biologische eierboeren slaan alarm. De een na de ander stapt over op scharrel- of kooi-eieren, omdat de energie- en voerkosten te hoog oplopen. Terwijl de sector al geplaagd wordt door de ophokplicht én de ook razendsnel stijgende prijzen in de supermarkt voor het bio-ei.

Voorzitter Wim Brouwer van boerenbond LTO Noord Gelderse Vallei ziet al meerdere biologische eierboeren in de Gelderse Vallei afhaken. ,,Ik ken er persoonlijk al een stuk of drie, vier die overschakelen op scharreleieren of kooi-eieren.” Dick de Koning van de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV): ,,Helaas, wij zien dat ook. Het baart ons grote zorgen.”

Ook Hans Fuchs van Bionext, een belangenbehartiger voor de biologische sector, hoort ook van de overstap van biologische naar goedkopere productie. ,,Nog niet in groten getale. Sommigen stappen tijdelijk over op scharrel.” De biologische eierboeren Theo Folmer en Conny van den Top, leveranciers aan de coöperatie Bio Meerwaarde Ei, horen de laatste tijd ook van boeren in de regio dat ze het biobijltje erbij neergooien.

Quote Wij hebben ons marktaan­deel van 14 procent jarenlang stevig opgebouwd en we zijn erg trots op deze positie. Als we die kwijtraken, moeten we helemaal opnieuw beginnen Willem van Mourik, Bestuurslid van de BPV

Eierboeren die biologisch werken, zijn gevoelig voor de economische crisis door de oorlog in Oekraïne, die als graanleverancier belangrijk is voor de diervoeding. ,,Een pluimveehouderij is op basis van de Europese productievoorschriften als enige in staat om tijdelijk om te schakelen naar het houden van gangbare dieren. Bij andere vormen van landbouw en/of veehouderij is dit niet mogelijk”, zegt Katinka van der Heijde van Skal Biocontrole, de organisatie die de biosector controleert en certificeert. Skal ziet ook diverse biopluimveebedrijven omschakelen.

,,Wij hebben een marktaandeel van 14 procent, het hoogst in de biologische sector. Dat is jarenlang stevig opgebouwd en we zijn erg trots op deze positie. Als we die kwijtraken, moeten we helemaal opnieuw beginnen”, zegt Willem van Mourik, bestuurslid van de BPV en zelf biologisch eierproducent in de Betuwe.

Voor biologische eieren gelden momenteel prijzen tot wel 65 cent per ei.

De ophokplicht en de snelle stijging van de bio-eierenprijs, tot wel 65 cent, baren de biologische boeren zorgen. ,,Mensen kopen minder onze eieren. Bovendien zien wij dat er minder of soms geen bio-eieren in de supermarkt liggen, terwijl we wel leveren”, zegt Folmer. ,,Onze eieren gaan nu weg voor een lage prijs naar de industrie, vrees ik. Terwijl we wel 365 dagen per jaar klaarstaan voor mensen die bewust voor een bio-ei kiezen”, vult Van den Top aan. Ook Koning van de BPV klaagt over lege schappen voor bio-eieren en veel te hoge prijzen. ,,Met deze praktijken van de supermarkten zijn wij niet blij. Want er zijn biologische eieren voldoende, en ook voor een lagere prijs.”

Gemiddeld is de eierpijs dit jaar met 33 procent gestegen maar van scharrel- en bio-eieren lopen de prijzen op tot wel 68 procent. De biologische boeren krijgen momenteel een vaste contractprijs van 16 cent, dus die profiteren daar niet van.

‘Alles om de eieren betaalbaar te houden’

Het Centraal Bureau Levensmiddelen, de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven, bevestigt dat de eierprijzen stijgen door hogere kosten. ,,Momenteel heeft iedere schakel in de keten te maken met stijgingen, van boeren tot supermarkten aan toe. Supermarkten absorberen stijgende kosten zoveel ze kunnen en doen er alles aan om de producten voor de consument zo betaalbaar mogelijk te houden”, zegt woordvoerder Lisa Martis.

Directeur Wim Thomassen van Bio Meerwaarde Ei: ,,Als de supermarkten bereid zouden zijn een wat lagere winstmarge te nemen, koopt het publiek weer meer biologische eieren.” Fuchs van Bionext vindt ook dat de supermarkten klanten die graag bioproducten willen, beter moet vasthouden. ,,Samen werken wij er hard aan om door middel van wetgeving supermarkten te dwingen om betere prijzen te hanteren voor bioproducten.”

