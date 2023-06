Sparta Nijkerk loopt sportieve en financiële schade op na straf Barendrecht: ‘Toch wel 14.000 à 15.000 euro’

Politie doet grootscha­li­ge controle op illegale activitei­ten op parkeer­plaats in Bunschoten

Een grootschalige controle vindt momenteel plaats op de parkeerplaats bij sportpark de Vinken in Bunschoten. De controle, die de gemeente in samenwerking met de politie, de douane en de belastingdienst uitvoert, moet meer inzicht geven in transportcriminaliteit op de parkeerplek.